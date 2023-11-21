"أوقاف الأقصر" تفرش 6 مساجد وتفتتح آخر جديد في إسنا

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، استعداداتها لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي، وافتتاح مسجد جديد في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي للوزارة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أن المساجد التي تم فرشها كالتالي تضمنت: (مسجد على بن أبي طالب بالغواربة ـ مسجد أحمد مصطفى بالمحاميد قبلي - مسجد العبابده بالعديسات قبلي - مسجد العنانية بالنمسا - مسجد أبوجوهر بالطود - مسجد العتيق بالشغب).

وأضاف عبد الدايم، أنه سيتم افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها وهو مسجد فاطمة الزهراء بالشغب بمدينة إسنا، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 24/11/2023، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوه بالمديرية وإدارة إسنا، مقدما شكره لكافة الجهات والهيئات والأشخاص الذين يقومون بمساعدة المديرية للقيام بدورها المنشود.