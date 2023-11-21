الاحتلال الإسرائيلي يعلن تطويق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تطويق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بارتفاع شهداء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20 شهيدا.

كما قصفت قوات الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين وحلحول في الخليل.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعلي صعيد آخر؛ تم استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.