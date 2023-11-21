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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم بلاده للجهود الدبلوماسية لإنهاء الوحشية في غزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أمس الاثنين على دعم باكستان القوي للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العنف في غزة ووقف الوحشية التي أطلقتها إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء.

وكان قد استقبل رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكارسفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان نواف بن سعيد أحمد المالكي في منزل رئيس الوزراء حسبما أفاد القسم الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي له.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق للقيادة السعودية لاستضافتها القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الوضع في غزة.

وأشاد بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بناء التوافق التاريخي بين الدول العربية والإسلامية.

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