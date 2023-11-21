زعيم الأغلبية بالنواب: السيسي تصدى لمخطط الكيان الصهيوني.. ونفوضه للدفاع عن أمننا

أكد عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدى لمخطط الكيان الصهيوني الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني الاعزل، وذلك لوضوح رؤية الدولة المصرية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسري.

وأضاف عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أنه لدينا حزن من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين وعمليات القتل ضد الأطفال والنساء، ونعلن كنواب للشعب المصري عن دعمنا للقيادة السياسية في منع التهجير القسري لسيناء.

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن النواب تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمرة جديدة لاتخاذ ما يراه مناسب للدفاع عن أرض مصر، والدفاع عن الشعب.

كما أشار إلى أن الشعب المصري متعاطف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني، وأن مصر لم تتأخر لحظة عن تقديم الدعم والمساعدات للفلسطينيين وهو ما يحدث منذ بداية الأزمة.