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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات سلة الأهلي.. دينا عمرو: كأس السوبر هديتنا للجماهير

دينا عمرو
دينا عمرو
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قالت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي، إن كأس السوبر الذي حصده الفريق على حساب الجزيرة يعتبر بمثابة ‏هدية للجماهير، بعد خسارة لقب دوري المرتبط قبل عدة أيام.‏ 

وأوضحت: «دخلنا مباراة السوبر أمام الجزيرة بهدف واحد، وهو الفوز باللقب، والتأكيد أن خسارة بطولة لا يمكن أن تبتعد بنا ‏عن مسار البطولات الذي اعتادت عليه الجماهير».‏ 

وأكملت: «الحمد لله على الفوز بالبطولة، خاصة أنها جاءت على حساب منافس محترم، وفي فترة حرجة للغاية بسبب ضيق الوقت».‏
 
ووجهت كابتن الفريق الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على مساندته للاعبات والجهاز الفني خلال جلسته الأخيرة، ‏وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة أسهمت في الفوز بالبطولة الغالية.‏

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