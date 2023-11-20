سيدات سلة الأهلي.. دينا عمرو: كأس السوبر هديتنا للجماهير

قالت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي، إن كأس السوبر الذي حصده الفريق على حساب الجزيرة يعتبر بمثابة هدية للجماهير، بعد خسارة لقب دوري المرتبط قبل عدة أيام.
وأوضحت: «دخلنا مباراة السوبر أمام الجزيرة بهدف واحد، وهو الفوز باللقب، والتأكيد أن خسارة بطولة لا يمكن أن تبتعد بنا عن مسار البطولات الذي اعتادت عليه الجماهير».
وأكملت: «الحمد لله على الفوز بالبطولة، خاصة أنها جاءت على حساب منافس محترم، وفي فترة حرجة للغاية بسبب ضيق الوقت».
ووجهت كابتن الفريق الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على مساندته للاعبات والجهاز الفني خلال جلسته الأخيرة، وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة أسهمت في الفوز بالبطولة الغالية.