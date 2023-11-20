سيدات سلة الأهلي.. دينا عمرو: كأس السوبر هديتنا للجماهير

قالت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي، إن كأس السوبر الذي حصده الفريق على حساب الجزيرة يعتبر بمثابة ‏هدية للجماهير، بعد خسارة لقب دوري المرتبط قبل عدة أيام.‏

وأوضحت: «دخلنا مباراة السوبر أمام الجزيرة بهدف واحد، وهو الفوز باللقب، والتأكيد أن خسارة بطولة لا يمكن أن تبتعد بنا ‏عن مسار البطولات الذي اعتادت عليه الجماهير».‏

وأكملت: «الحمد لله على الفوز بالبطولة، خاصة أنها جاءت على حساب منافس محترم، وفي فترة حرجة للغاية بسبب ضيق الوقت».‏



ووجهت كابتن الفريق الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على مساندته للاعبات والجهاز الفني خلال جلسته الأخيرة، ‏وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة أسهمت في الفوز بالبطولة الغالية.‏