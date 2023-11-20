"وول ستريت جورنال": رئيس الأرجنتين المنتخب يخطط لاعتماد الدولار عملة وطنية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الإثنين، أن رئيس الأرجنتين المنتخب خافيير ميلي يخطط للتخلي عن عملة بلاده "البيزو" واعتماد الدولار الأمريكي عملةً وطنية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهدف الرئيسي لحملة مايلي كان القضاء على التضخم الذي عصف على مدى عقود بثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من خلال إزالة العملة الوطنية المتعثرة من التداول وتجريد البنك المركزي من صلاحياته في طباعة النقود.

وأشارت إلى أن "خطة الدولرة"، التي يخطط لها رئيس الأرجنتين المنتخب حديثًا، قد تكون مليئة بالتحديات خاصة في تلك المرحلة التي يقول الاقتصاديون إن البلاد لا تملك الأموال اللازمة لتنفيذ اقتراح طموح مثل ذلك.

وتعليقًا على تعهدات ميلي بتحويل العملة الوطنية في الأرجنتين إلى دولار، قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر: "تحتاج في البداية للوصول لأسواق رأس المال لتحويل القاعدة النقدية بأكملها إلى دولارات لكنك لا تملكها".

وتعهد ميلي بإصلاح التضخم وخفض الإنفاق وفتح اقتصاد البلاد أمام الأسواق العالمية وبيع الشركات التي تديرها الدولة مثل شركة الطاقة "واي بي إف"، بعد فوزه أمس الأحد.