دون إعلان رسمي.. جيش الاحتلال يقرر تسريح آلاف جنود الاحتياط

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسريح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في الحرب على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر عسكرية داخل جيش الاحتلال، إنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.

ونقلت الصحيفة عن المصدر العسكري الإسرائيلي، قوله إن "هناك رغبة للسماح بالعودة إلى النشاط" إلى الاقتصاد.

وأضاف: "لا نريد إرهاق القوات، سيتم بذل جهد إضافي لتسريح المزيد من خدمات المستدعين، بناء على تقييم الوضع".

ونوهت الصحيفة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قلص من عدد قواته من دون إعلان رسمي.

وعقب هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر، قرر جيش الاحتلال استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه عن ارتفاع إجمالي جنوده القتلى منذ السابع من أكتوبر، إلى 388.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ45، حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته في القطاع، في وقت تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن كثافة القصف الحالي وقسوته على غزة ليس لها مثيل، مؤكدة توثيقها على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني.