"تعليم القاهرة" تكرم الفائزين فى مسابقة الأخصائي المثالى

شهدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، اجتماع توجيه عام المكتبات مع الموجهين الأوائل.

وجاء ذلك تحت اشراف الدكتورة أميرة نجيب موجه عام المكتبات بالمديرية، برعاية ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استمرارا لدعمه الواضح واهتمامه بالأنشطة المختلفة لما لها من تأثير قوى فى بناء شخصية طالب قادر على العطاء والنهوض بوطنه.

وفى بداية الإجتماع قامت سيادتها بالترحيب بالسادة الحضور وتقدمت بالشكر والتقدير لهم على جهودهم المبذولة متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

وقد تطرق الاجتماع إلى ما يلى :-

- متابعة أليات العمل في الإشتراك في المسابقات داخل مكتبات المدارس .

- التعرف على المشكلات التى واجهت تفعيل المكتبات وعمل السادة الأخصائيين منذ بداية العام الدراسي .

- ورشة عمل لتبادل الخبرات بين السادة الموجهين الأوائل في فنيات عمل التوجيه الفنى .

- المقترحات وآلية التنفيذ .

- ما يستجد من أعمال .

وعلى هامش الإجتماع كرمت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية السادة الأخصائيين الفائزين فى مسابقة الأخصائي المثالى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تقديراً لما بذلوه فى رفعة اسم مكتبات القاهرة على مستوى الجمهورية.

وأخيراً تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على جميع التساؤلات.