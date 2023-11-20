رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم "التضامن الاجتماعي" للطلاب المتفوقين.. صور

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين، بجامعة الأقصر، كما جرى أيضا توزيع أجهزة اللاب توب لذوي الإعاقة البصرية، ️وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

شهد الحفل، كل من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والعميد إبراهيم كمال، مدير جمعية الأورمان فرع الأقصر، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأقصر.

وتخلل الحفل، تكريم 32 طالبة من الطلاب الأوائل بكليات الطب، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، الآثار، الألسن، الفنون الجميلة، بجامعة الأقصر، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين"، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للمرحلة الأولى فى عام 2021، إذ استمر البرنامج للمرحلة الثانية عام 2022، كما نجح البرنامج لاستمراره للمرحله الثالثة على التوالي لتضمن توزيع مكافأت شهرية وقدرها 500 جنيه على مدار السنة الدراسية تصرف شهريآ للطلاب الفائقين تشجيعاً على التفوق العلمي بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه.

كما جاء الحفل أيضا، ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تم توفير 5 لاب توب ناطق للطلاب ذوي الهمم البصرية، (مرحلة الثالثة) بجامعة الأقصر.

من جانبه، حث الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على أهمية العمل التطوعي في شتى المجالات، على أن تكون كل كلية جزءا من المجتمع، موجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على دعمهم المستمر لطلاب الجامعة.

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