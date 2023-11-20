اقرأ غدا في "البوابة".. الإرهاب الصهيوني يتواصل.. جيش الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي بغزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية لضمان الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين

وزير الاتصالات الفلسطيني ل "البوابة": الاحتلال لم يتمكن من اختراق أنظمتنا الحكومية

الإرهاب الصهيوني يتواصل.. جيش الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي بغزة

استشهاد 41 فردًا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على منزلهم

ديمقراطية الغرب!.. طرد مديرة مركز بجامعة كندية لتضامنها مع الفلسطينيين

الصين: نعمل على استعادة السلام بالشرق الأوسط

عظمة الحضارة الفرعونية.. 6 قطع أثرية فريدة في الخارج.. ومصر تسعى لعودتها إلى مكانها الحقيقي داخل البلاد

جبهة أوكرانيا "تتصدع".. واشنطن تمارس ضغوطًا على كييف لإيجاد حل دبلوماسي للحرب.. و"زيلينسكي" يواجه أزمات

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