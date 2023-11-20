رئيس جامعة بنى سويف يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذى نظمته كلية الإعلام بالجامعة، بحضور عددا كبيرا من خبراء الاعلام وعددا من الشخصيات الاعلامية البارزة في المجال الإعلامي، وبحضور الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الاعلام ورئيس المؤتمر.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العديد من خبراء الاعلام خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشادوا بالاختيار الموفق لمحاور المؤتمر الخمسة، والتي اتفقوا حول انها تناولت كل المستجدات الطارئة علي مجال الاعلام في الوقت الراهن، حيث ضمت الجلسة الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس مجلس اداراة جريدة الوطن، والدكتور عادل عبدالغفار رئيس الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للاعمال بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والدكتورة مني الحديدي، استاذ الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة.



من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى تنظيم جلسة حوارية على هامش المؤتمر بعنوان (بيئات الاعلام الرقمي وإدارة الازمات والصراعات الدولية .. الواقع والمستقبل) ضمت العديد من الخبراء في الوسط الاعلامي، تناقشوا خلالها حول الذكاء الاصطناعي واستخدامه الان في المجتمعات بشكل تطبيقي، كما تطرق الحديث بتناول الاحداث الجارية في غزة، وتناول الاعلام الدولي لهذه الازمة العالمية وكيفية اداراته لها.