ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

12 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف مدرسة للأونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استُشهد 12 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة "بلوك 12" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر: أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

الاحتلال الإسرائيلي الأونروا قطاع غزة
ads