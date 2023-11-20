جامعة أسيوط تطلق الجولة الثالثة من مسابقات الدورى البيئى للتأهيل للدور النهائى

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الإثنين الموافق 20 من نوفمبر؛ انطلاق فاعليات الجولة الثالثة من مسابقات الدوري البيئي" الحلم الأخضر" ( دور ال8 )، والتي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، والممتدة فاعلياتها في الفترة من 13 إلى 23 من نوفمبر الجاري.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس؛ المشرفين، والمحكمين علي الدوري البيئي، والطلاب المشاركين؛ من أجل رفع الوعي البيئي، والتميز العلمي في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لافتاً إلى اهتمام الجامعة بالكثير من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية، والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

شهدت الجولة الثالثة؛ حضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة ولاء محمود منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق العام للدوري البيئي، والدكتورة منال عبدالله أستاذ بكلية الطب البيطري .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ إن مسابقات الدوري البيئي؛ تعكس رؤية الجامعة في دعم ، وتشجيع الطلاب على البحث العلمي، والابتكار، والاهتمام بقضايا البيئة؛ بهدف بناء جيل قادر، وفعال على التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة، وتطوير البيئة للأجيال القادمة، مضيفاً أن الدور (8) يتنافس خلاله الطلاب؛ للصعود للدور النهائي، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل .

بدأت فعاليات الجولة الثالثة؛ بمشاركة الطلاب في دور (8)، في المسابقات الفنية، والثقافية، والرياضية، وتضمنت المسابقة الثقافية؛ عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول ابتكارية لها، والتي أقيمت في القاعتين ( 1،6 )بالمبنى الإداري بالجامعة ، والمسابقة الرياضية تضمنت التنافس فى رياضتي: تنس الطاولة، وكرة السرعة، والتي أقيمت أمام قاعة المؤتمرات الكبرى، أما المسابقة الفنية فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة، باستخدام الأقلام الملونة، والتي أقيمت بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري.

وضم دور (8)، فرق كليات: جامعة أسيوط الأهلية (الجبال)، التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، جامعة بدر (الصحراء)، التربية (الهلال)، فريق جامعة أسيوط (الشمس)، الفنون الجميلة (الشتاء)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (اللوتس)، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية (أمواج البحر).

وتكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من: الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة إيناس ضاحي الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والمشرف الفني للدوري البيئي، والدكتورة رحاب أحمد زكى أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور محمود القاضي مدرس بكلية طب الأسنان، والدكتورة إيمان ممدوح مدرس بكلية التمريض، والدكتور هيثم عز العرب المدرس بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد سمير متناوي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والأستاذ رفعت شعيب أخصائي بإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ جمال حسن أخصائي بإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب والرياضة