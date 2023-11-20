إرشادات مرورية للقيادة الآمنة على الطرق السريعة

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء، حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار، كما تنتشر الشبورة الكثيفة على غالبية الطرق السريعة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، مما يؤدي إلى حجب الرؤية بشكل كامل، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث خطيرة.

وحفاظًا على سلامة قائدي السيارات وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية ونشر الخدمات المرورية المكثفة وتوفير الخدمات المتكاملة لقائدي السيارات بمختلف أنواعها.

وشددت الإدارة العامة للمرور على التواجد المروري الجادي والفعال على كافة الطرق السريعة وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق، لمنع وجود أي كثافات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو استغاثات أو أي أحداث طارئة.

وأعلنت الإدارة عن عدة إرشادات هامة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور تحسبا للتقلبات الجوية وفقا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية تتضمن عدة محاور هي:

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3 - مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة االتيأمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

7- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية ‪01221110000‬

9-عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10- تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيًا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.