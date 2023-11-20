حملات مكثفة للنظافة ودعم منظومة الإنارة العامة بـ 6 مراكز بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الإثنين ، بحملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة على "كورنيش النيل" و "حي وسط وشمال المدينة" و"شارع مصر"، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتنظيم حملة نظافة على جسر طراد النيل امتداد مجلس قروى البرجاية ، وفى مركز ملوي، قامت الوحدة المحلية بتمهيد وتسوية عدد من شوارع حي جنوب المدينة ومداخل الشوارع الجانبية ورفع كفاءتها.

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة شملت الطريق الدائري وكورنيش الابراهيمية ومدخل مطاي الشمالي والجنوبي، كما قامت الوحدة المحلية برفع التربة الرملية بشارع المحطة بحي شرق المدينة تمهيدا للرصف ، إلى جانب رفع المخلفات بشوارع قرى أبو عزيز وبردنوها والقرى التوابع، كما شنت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار، حملات نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز، وقري (أبو جرج - الحسينية -شلقام -صفط) لرفع كفاءة منظومة النظافة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية طريق "شارع بورسعيد" .

وفي مركز سمالوط، تم تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من أحياء المركز وقري قلوصنا وطحا الأعمدة وحى شمال المدينة ، وتم متابعة أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة بقري بني غني وبنى سمرج وعدد من التوابع، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس جهودها في الصيانة الدورية على أعمدة الإنارة والكشافات، إلى جانب تمهيد الطرق ورفع كفاءة شوارع المجالس القروية بقري دلجا وبني حرام ونزلة البدرمان لخلق سيولة مرورية، وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي .



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