"رخاء" المصرف المتحد الأول لأعلى نسب صعود للصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة

اعلنت المؤشرات السوقية, ان صندوق "رخاء" المصرف المتحد النقدي ذو العائد اليومي التراكمي, حصد افضل اداء تصاعدي للصناديق الاسلامية في نهاية اكتوبر 2023. بنسبة صعود بلغ 17.7% ليسجل سعر الوثيقة 341.37 جنيه.وذلك تحت ادارة شركة CI Capital.

تعقيبا علي الاداء التصاعدي المشهود لصندوق "رخاء" المصرف المتحد ذو العائد التراكمي والمتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد – ان صندوق "رخاء" استطاع علي مدار عمله بالسوق ان يحوز علي ثقة المستثمرين. مما جعله الاختيار الامثل والأمن للصناديق الاستثمارية النقدية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بالسوق.

واضاف القاضي ان صندوق "رخاء" النقدي ذو العائد التراكمي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية, يتيح آليه استثمارية جيدة للمستثمرين بالاسواق المحلية. ويدار بواسطة شركة CI Capital من خلال عدة استراتيجيات استثمارية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين. هذا ويراعي الصندوق التنوع في استثمار الوثائق المحلية القصيرة والمتوسطة الاجل.

واشار اشرف القاضي ان صندوق "رخاء" النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية يتمير ب13 ميزة وهم :

السبب الاول : تعاظم صافي اصول صندوق "رخاء" النقدي ذو العائد اليومي التراكمي ليبلغ 597 مليون جنيه مصري بعوائد تراكمية بلغت 241.37 % منذ انشاء الصندوق.

اجمالي اصول الصندوق تبلغ 32% من حجم الصناديق النقدية الاسلامية بالسوق

السبب الثاني: الارتفاع التصاعدي لسعر الوثيقة ليبلغ 341.37 جنيه مصري في نهاية اكتوبر 2023.

السبب الثالث : ارتفاع العائد الاستثماري للوثائق بنهاية اكتوبر 2023 ليبلغ 17.77% . مع ارتفاع سعر الوثيقة بمقدار 39.77 جنيه بالمقارنة بنهاية 2022. وبذلك يتصدر صندوق "رخاء" اداء الصناديق النقدية المتوافقة مع احكام الشريعة بنهاية اكتوبر 2023 بالسوق.

السبب الرابع : يتميز صندوق "رخاء" النقدي بانتقاء نوعية ادوات استثمارية تعظم من استثمارات العملاء. حيث تشكل كل من اذون الخزانة والنقدية بالبنوك اعلي الادوات المستثمرة به. الامر الذي يعطي المزيد من القوة والآمان والثقة للعملاء.

السبب الخامس : يصنف صندوق "رخاء" النقدي ذو العائد اليومي التراكمي علي أنه صندوق مفتوح يسمح بحرية الحركة من حيث (الشراء/ الاسترداد) بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرا حسب شروط نشرة الاكتتاب بجميع فروع المصرف المتحد ال68 .

السبب السادس : يمكن للعملاء الاكتتاب في صندوق "رخاء" النقدي دون أي مصاريف سواء لعملية الاكتتاب أو الاسترداد مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء.

السبب السابع : صندوق "رخاء" النقدي لا يتعامل في الأسهم مطلقا.

السبب الثامن : يمكن للعملاء الحصول علي تمويلات من المصرف المتحد بضمان الوثائق.

السبب التاسع : زيادة عدد حملة وثائق صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع احكام الشرعية بنهاية اكتوبر 2023 ليصل الي 974 عميل.

السبب العاشر: حصد صندوق "رخاء" اثنان من اهم الجوائز العالمية والمحلية منها:

مؤسسة جلوبال انفستورGlobal Investors التابعة لليوروموني Euromoney التي منحته جائزة افضل صندوق نقدي مدار طبقا لمبادئ الشريعة الاسلامية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2018 في مجال ادارة الاصول.

جائزة اتحاد المصارف العربية كافضل الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع احكام الشرعية الاسلامية من اتحاد المصارف العربية.

تاهل الصندوق لجائزة افضل صندوق آدوات الدخل الثابت المدارة وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية علي مستوي الشرق الاوسط من قبل مؤسسة مينا فند مانجمنت Mena Fund Manager الدولية.

السبب الحادي عشر : يتمتع صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع احكام الشريعة بعدة مميزات اهمها : العائد اليومي التراكمي الذي يمنحه الصندوق منافس بالنسبة للصناديق الاخري المتواجدة بالسوق ومعفي نهائيا من الضرائب. مما يحفز الشركات والأفراد علي الاكتتاب فيه. ويعد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 50 وثيقة للعملاء الجدد.

السبب الثاني عشر : نشرة اكتتاب صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية معتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق ومن الهئية العامة للرقابة المالية كأحد الآليات الاستثمارية المتاحة للعملاء.

السبب الثالث عشر

يمكن الاطلاع المباشر علي اخر تحديث لنشرة اكتتاب صندوق "رخاء" المصرف المتحد وكذلك اخر مركز مالي معتمد من خلال الموقع الاليكتروني للمصرف المتحد.