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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني: العلاقات مع روسيا صامدة أمام الوضع الدولي المعقد

روسيا والصين
روسيا والصين
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن العلاقات الصينية - الروسية صمدت أمام اختبار الوضع الدولي المعقد، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تطوير علاقاتها مع موسكو. 
وقال شي - في رسالة للمشاركين بالحوار العاشر بين (حزب روسيا الموحدة) و(الحزب الشيوعي الصيني) - "لقد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتحول، وقد صمدت العلاقات الصينية - الروسية أمام اختبار التغيرات السريعة في البيئة الدولية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وقال "إننا مستعدون لتطوير العلاقات الثنائية بثبات مع الجانب الروسي بروح حسن الجوار الأبدي والتعاون الاستراتيجي الشامل من أجل تنمية البلدين".
 

الصين موسكو حزب روسيا الموحدة الحزب الشيوعي الصيني
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