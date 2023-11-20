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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بـ "أحمدية أبوالفتوح" عبر افتتاح صالة جديدة

جانب من وحدات الكلى
جانب من وحدات الكلى بالدقهلية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإنتهاء من توسعة وحدة الكلي بقرية “أحمدية أبو الفتوح”  عبر افتتاح صالة جديدة بسعة ٣ ماكينات غسيل كلوي.
وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 مريض الي 52 مريض.

وأشار الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي إلى أنه تم مراعاة أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوي اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة.

كما أعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لمؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها فى عملية التوسعة و لحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية. 
فيما تشهد وحدات الكلي بالدقهلية طفرة علي كافة المستويات فنيا وانشائيا حيث يتبع الآن لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي .

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الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية وحدة الكلى
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