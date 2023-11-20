قناة مدرستنا تطلق مسابقة دوري ريادة الأعمال في مدارس مصر

تطلق قنوات مدرستنا اليوم من خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، أول لعبة إلكترونية تعليمية من نوعها في مصر والشرق الأوسط تحت اسم "خمس ثواني".

وتشارك قنوات مدرستنا بجناحين في المعرض، الذي تستمر فعالياته في الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر الجاري، لتوضح التحول الرقمي الذي طرأ على العملية التعليمية مؤخرا، بينما تستعد لإطلاق مسابقة دوري ريادة الأعمال في مدارس مصر.

ويشهد المعرض، اليوم، إطلاق لعبة "5 ثواني" التعليمية، في خطوة لاستخدام الترفيه في العملية التعليمية من خلال التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه تطلق القناة اصدار جديد لتطبيق مدرستنا بلس.

بينما تقيم مدرستنا ندوتين اليوم على هامش المعرض، للكشف عن تفاصيل مسابقة " دوري ريادة الأعمال" والتي ستقام في جميع مدارس مصر استكمالا لمسابقة أولمبياد مدارس مصر الذي حققت نجاحا كبيرا العام الماضي، أما الندوة الثانية فستكون مخصصة لإطلاق لعبة "خمس ثواني" للكشف عن تفاصيل اللعبة والأثر والدعم النفسي الذي يقدمه الترفيه في العملية التعليمية.

خصصت قنوات مدرستنا جناحين بالمعرض، الرئيسي يعرض ديكور للفصل التفاعلي في مدارس مصر ليوضح آلية عمل الشاشات التفاعلية، وطريقة التدريس المختلفة في المدارس، إلى جانب نموذج مصغر لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وغرف التحكم التكنولوجية التي سهلت التفاعل اللحظي بين أطراف العملية التعليمية في أي وقت، وجزء أخير من الجناح لديكور منزل، يوضح كيف يتفاعل أولياء الأمور مع أولادهم من خلال برامج قناة مدرستنا مثل دليل المعلم وبرنامج جروب الماميز

فيما يهتم الجناح الثاني بعرض ألعاب تفاعلية جديدة تشجع الطالب على مراجعة دروسه مثل لعبة "5 ثواني "، وتنظم قناة مدرستنا مسابقات ورحلات مدرسية للجناحين، حتى يتعرف الطلاب على تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة.