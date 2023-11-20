أستاذ علوم سياسية: مصر فرضت سياستها بملف إدخال المساعدات الإنسانية

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية، إن القاهرة قدمت استجابة سريعة للحالات الإنسانية منذ اللحظات الأولى لـ7 أكتوبر وحتى الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه تم تسخير مطار العريش وإرسال المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية عبر معبر رفح.

وأضافت «زهران»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أن القاهرة هي القبلة الأولى في إدارة التفاعلات القائمة في إدارة القضية الفلسطينية.

ولفتت إلى الإشادات الدولية والإقليمية التي شهدها الدور المصري نحو غزة، ليس فقط في إدارة ملف المساعدات الإنسانية لكن أيضا في التحركات المصرية سواء على مستوى الدبلوماسية الرئاسية أو دور الخارجية المصرية ومن بينها ما يشهده اليوم من اجتماع وزراء الخارجية بحضور وزير الخارجية المصري في بكين الذي تحدث عن الرؤية المصرية للأحداث التي تشهد تفاقما.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أن الأحداث الراهنة تشهد مناوشات في مناطق متفرقة منها الجنوب اللبناني وغزة والضفة الغربية، وتحركات في سوريا ببعض القواعد الأجنبية كذلك التحرك الحوثي بالبحر الأحمر أمس، مشيرة إلى نجاح مصر في فرض رؤيتها سياستها في ملف المساعدات الإنسانية عبر مساعيها الدبلوماسية.