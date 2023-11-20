"شباب المصريين بالخارج" : أبناء الجالية في قطر يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية

قال الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن الجالية المصرية في قطر ، ستخرج بكثافة كبيرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال لقاء مطول عقده ، اليوم الاثنين ،مع أعضاء الاتحاد من المصريين المقيمين بدولة قطر ،وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعها اتحاد شباب المصريين بالخارج لحث أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وطالب الدكتور محمود حسين ، من أعضاء الاتحاد بدولة قطر بتشجيع جميع المصريين المقيمين في دولة قطر في محيطهم على النزول للتصويت، لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات التي ستجري بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

من جهته قال محمد شحاتة عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر، بأن الجالية المصرية بقطر ستثبت للعالم كله وقوفها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية ،وذلك رداً للجميل للزعيم البطل عبدالفتاح السيسي ، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري

وأكد أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر أن أبناء الجالية المصرية يقفون صفا واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي نجح في الحفاظ علي الدولة المصرية من مخططات إسقاطها ، وسط منطقة تموج بالمؤامرات والصراعات .