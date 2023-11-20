ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"شباب المصريين بالخارج" : أبناء الجالية في قطر يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن الجالية المصرية في قطر ، ستخرج بكثافة كبيرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال لقاء مطول عقده ، اليوم الاثنين ،مع أعضاء الاتحاد من المصريين المقيمين بدولة قطر ،وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعها اتحاد شباب المصريين بالخارج لحث أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وطالب الدكتور محمود حسين ، من أعضاء الاتحاد بدولة قطر بتشجيع جميع المصريين المقيمين في دولة قطر في محيطهم على النزول للتصويت، لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات التي ستجري بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

من جهته قال محمد شحاتة عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج  بدولة قطر، بأن الجالية المصرية بقطر ستثبت للعالم كله وقوفها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية ،وذلك رداً للجميل للزعيم  البطل عبدالفتاح السيسي ، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري

وأكد أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر أن أبناء الجالية المصرية يقفون صفا واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي نجح في الحفاظ علي الدولة المصرية من مخططات إسقاطها ، وسط منطقة تموج بالمؤامرات والصراعات .

الدكتور محمود حسين شباب المصريين بالخارج الجاليات المصرية
ads