ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره البرازيل، في قمة مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يكشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيله المتوقع لمواجهة البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيمي مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، أليكسيس ماك إليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 12 نقطة، بعد خوضه 5 مواجهات، بينما يأتي منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.