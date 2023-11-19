"الجريمة والعقاب" يعود من جديد على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

يعود أبطال العرض المسرحى "الجريمة والعقاب" للجمهور من جديد، في الثامنة مساء غد الإثنين، على خشبة مسرح نهاد صليحة المكشوف بأكاديمة الفنون، ويستمر العمل حتى 27 نوفمبر الجارى.

يأتي العرض تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبناءا على طلب الجماهير.

"الجريمة والعقاب" هو أولى انتاجات مسرح نهاد صليحة، وهو عن رائعة دوستويفسكي، من إعداد مارلين كامبل، وكيرت كولومبوس، وإخراج عماد علوانى.

وتدور أحداث المسرحية حول فكرة الاغتراب في عالم أصبح يحكمه المادة والفوارق الطبقية، ويطرح العرض سؤالًا هامًا، هل يمكن التضحية بحياة فرد واحد أو عشرة أو مئة في مقابل حياة الآلاف؟

يشارك في بطولة العمل كل من: عبدالله سعد، ونغم صالح، وكريم أدريانو، وأشعار محمود البنا، وموسيقى أحمد نبيل، وديكور هشام عادل، وأزياء رحمة عمر، وماكياج روان علاء، واكسسوارات سهيلة الهواري، وإضاءة وليد درويش، ودراما حركية مناضل عنتر.