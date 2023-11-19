فريق الأمم المتحدة يصف مستشفى الشفاء بغزة بـ "منطقة الموت"

وصف فريق مشترك لتقييم الشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية، مستشفى الشفاء في غزة بأنها "منطقة الموت" عندما سمح له بالدخول للتحقق من ادعاءات إسرائيل بأن المستشفى كان يستخدم كقاعدة لحركة حماس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إنها أرسلت فريقا مشتركا مع الأمم المتحدة إلى المستشفى يوم السبت لتقييم الوضع على الأرض وإجراء تحليل سريع للوضع وتقييم الأولويات الطبية وتحديد الخيارات اللوجستية لمزيد من المهام. ووصف الفريق، الذي أمضى ساعة داخل المستشفى، المستشفى بـ"منطقة الموت" والوضع بـ"اليائس".

وقال فريق الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إنهم رأوا مقبرة جماعية تضم أكثر من 80 شخصًا مدفونين هناك في المستشفى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي "لقد أدى نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء وغيرها من المساعدات الأساسية خلال الأسابيع الستة الماضية إلى توقف مستشفى الشفاء - الذي كان في السابق أكبر مستشفى إحالة وأكثرها تقدمًا وأفضل تجهيزًا في غزة - عن العمل بشكل أساسي كمرفق طبي، لاحظ الفريق أنه بسبب الوضع الأمني، كان من المستحيل على الموظفين القيام بإدارة فعالة للنفايات في المستشفى".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 24 عاملا صحيا و291 مريضًا في المستشفى، من بينهم 32 طفلا في حالة حرجة، وشخصين في العناية المركزة دون تهوية و22 مريضا يخضعون لغسيل الكلى وتعرض علاجهم "لخطر شديد". وأشارت إلى أن المستشفى لم يعد يعمل وأنه كان هناك عدد من حالات الوفاة بين المرضى خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية.