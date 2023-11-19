تنفيذ 9306 مشروعًا في عهد السيسي بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية،لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

ويُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

وأشارت بلبع، الى أن البحيرة شهدت خلال تلك الفترة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.

وشهدت المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه، تم الإنتهاء من 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليار و 600 مليون جنيه، و جاري العمل بـ 2538 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليار و700 مليون جنيه.

وأشارت نائب محافظ البحيرة أننا نجني الآن ثمار الإستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين.