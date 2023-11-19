وكيل أوقاف الغربية: تدريب الأئمة علي كيفية استخدام السوشيال ميديا

عقد الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اجتماعًا موسعاً مع مديرى الإدارات ومسئولي الدعوة الإلكترونية بالإدارات في إطار جهود وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات على كيفية استخدام السوشيال ميديا استخدامًا رشيدًا لنشر الدعوة الإسلامية، والاهتمام بالدعوة الإلكترونية لما لها من دور كبير فى إيصال الفكر الوسطي المستنير وخاصة فى ظل انشغال المجتمع العالمى بجميع طوائفة بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة العرض الجيد لجميع الأنشطة الدعوية التى تقام بالمساجد من مقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة والأنشطة التثقيفية للأطفال ومجالس القراء ومجالس الإفتاء الأسابيع الثقافية التى تقيمها الوزارة بجميع المساجد ونشر جميع الفعاليات على صفحات الإدارات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.



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