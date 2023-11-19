بالفيديو.. الأرصاد تعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس فى البلاد تتأثر بمنخفض قطبى، ويسود طقس خريفى ممطر غير مستقر على محافظات النصف الشمالى من الجمهورية وأقل حدة على شمال الصعيد، لافتة إلى أن المنخفض جلب كتل هوائية محملة بالأتربة من الصحراء الغربية، على شمال الصعيد.

وأوضحت، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "بعض المناطق تتأثر برياح شمالية أدت لتكون السحب وسقوط الأمطار ما بين متوسطة الشدة وغزيرة، وفى بعض المناطق كانت أعلى متوسطة، وصلت لشمال سيناء ومن المتوقع أن تصل إلى السيول".



وأضافت: "استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبري، حتى ظهر الغد الاثنين، وستزيد كميات الأمطار، مع سرعات الرياح، وهذا يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية".



وتابعت: "أكثر المحافظات سيكون بها خطورة فى الأحوال السيئة هى الاسكندرية والبحيرة وبورسعيد، والأقل تأثيرا القاهرة الكبرى، وتتحسن الأحوال الجوية مع يوم الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة".



