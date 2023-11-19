محافظ كفرالشيخ يشدد على رؤساء المدن والقرى متابعة كسح مياه الأمطار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المحافظة المعاونة، التى تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار، ومتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف والصرف الزراعى، وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف “نور الدين” بتواجد كلًا من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

فى حين شددّ على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن،كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيرًا لحركة مرور المواطنين.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس والابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم 114 ورقم 0473220792 من التليفون الأرضي، أو المحمول لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.

IMG-20231119-WA0028

IMG-20231119-WA0029

IMG-20231119-WA0035

IMG-20231119-WA0036

IMG-20231119-WA0031