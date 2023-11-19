ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد عند الإخصاص في  المنيا، وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الاجهزة  الامنية بالمنيا  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم شرطة السكك الحديدية، تتضمن اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان الإخصاص بالقرب من جامعة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع عمرو، م 21 عاما، مقيم بحي مكة بمدينة المنيا، حيث صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الإخصاص بالقرب من جامعة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

التحريات الأولية السكك الحديدية السكك الحديد النيابة العامة غرفة عمليات النجدة
ads