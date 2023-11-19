مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمنيا

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد عند الإخصاص في المنيا، وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم شرطة السكك الحديدية، تتضمن اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان الإخصاص بالقرب من جامعة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع عمرو، م 21 عاما، مقيم بحي مكة بمدينة المنيا، حيث صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الإخصاص بالقرب من جامعة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.