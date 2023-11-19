أحمد بدوي: الصحة توافق علي تشغيل مستشفى طوخ المركزي بكامل طاقتها

ناقشت لجنة الصحة برئاسة النائب اشرف حاتم في اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخصوص الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي.

واستمعت لجنة الصحة إلي مطالبات النائب أحمد بدوي الذي أكد بأن مستشفى طوخ المركزي له أهمية كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي خدمة جميع المارين علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وطالب بدوي في كلمة في اجتماع اللجنة، بتحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من المستشفي حتي يؤدي خدماته للجمهور، مؤكدًا بأن الحل ليس في مديرية الصحة بالقليوبية ولكن في التخطيط في وزارة الصحة، موضحًا بأن هناك إنجاز حوالي 80% ولكن الحاجة هناك حاجة إلي تشغيل المستشفى لإنقاذ أرواح المواطنين.

وتابع بدوي بأن المستشفى قوته حوالي 250 سرير وتكلفته تصل إلي مليار جنيه ولابد من اتخاذ إجراءات سريعه لتشغيله.

من جانبها ردت المهندسة مي مندوب إدارة التخطيط بوزارة الصحة خلال الاجتماع بأن التأخير كان سببه خارج عن إرادة الجميع وهناك عوامل كثيره مؤثره أولها أزمة كورونا وغيرها.

وشددت مندوب إدارة التخطيط بالصحة بأنه بناء علي مطالبة النائب احمد بدوي، يجري العمل بسرعة كبيره وسيتم تسليم المستشفى للتشغيل، في 30 يونبو 2024.

وطالب الدكتور النائب اشرف حاتم رئيس اللجنه بخطاب رسمي من وزارة الصحه الي النائب احمد بدوي والي اللجنه الصحه بالموعد المحدد لتشغيل مستشفي طوخ المركزي.