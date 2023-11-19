تعيين عصام الرتمي مساعدًا للأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال الصعيد

أصدر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، قرارا بتولي العميد عصام عبدالغني الرتمي مساعدًا للأمين العام لشمال الصعيد بالحزب.

وأكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤمن بأهمية الشباب في بناء الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن دعمه للشباب وطبق ذلك قولا وفعلا.

من جانبه، عبر العميد عصام عبدالغني الرتمي عن سعادته بهذا الاختيار ووجه الشكر للنائب اللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور احمد العطيفي امين التنظيم علي ترشيحة لهذا المنصب الرفيع علي الدعم المستمر له، مؤكدا أنه سيسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة على تنفيذ أهداف الحزب.

وأضاف الرتمي مساعد أمين العام بحزب حماة الوطن بشمال الصعيد، أنه سيعمل بالتعاون مع الأمانات المختلفة لتقديم نموذج مختلف للعمل الحزبي.