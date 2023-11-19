محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة وضعت خطة استثمارية بهدف خدمة المواطنين ، من خلال مراعاة إختيار المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع عليهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024 ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و زكريا قزمان ، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة ، والقيادات التنفيذية.

استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حده ، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها ، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة ، والمعوقات إن وجدت ، لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل ، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة ، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .



وشدد الداودي على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات ، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها ، موجها رؤساء المراكز والمدن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خاصه أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالى الحالى بلغت مليار و146 مليون جنيه ، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى ، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و 14 مليونا و200 الف جنيه تمويل ذاتى ، لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات ( الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات ، أمن وإطفاء ومرور ، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ) .