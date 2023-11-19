جهود مكثفة لكسح مياه الأمطار بعد موجة الطقس السيئ فى الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لسرعة التعامل الفورى مع مياه الأمطار وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عقب سقوط الامطار.

وقال بيان صادر عن محافظة الدقهلية، اليوم انه جرى التعامل الفوري لكسح وشفط مياة الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة..

وأكد مختار أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين .

وشدد المحافظ علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة .

يذكر ان حافظة الدقهلية قد تعرضت صباح اليوم لسقوط امطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء .

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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