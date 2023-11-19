شاهد| لاعب كاراتيه من ذوي الهمم يحصد المركز الثالث في بطولة العالم بالمجر.. عادل عوض ابن المنصورة يروي مسيرته لـ "البوابة نيوز"

“خليك قد التحدي واتحدي ظروفك وحقق حلمك” شعار رفعه عادل عوض- 20 عاما، من ذوي الهمم من محافظة الدقهلية.

ولد عادل شباب عوض بإعاقة مزدوجة في القدمين اليدين والقدمين جعلته قعيدا على كرسي متحرك. ويعد اول واصغر لاعب ببطولة العالم التي أقيمت في دولة المجر ، وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم للكاراتية لذوي الهمم،وهو لاعب المنتخب المصري لذوي الهمم للكاراتيه، و فاز بالمجرخلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر الماضي،

و"عادل شباب عوض “طالب بالعام الثاني بكلية التجارة بجامعة المنصورة، ووجه الدكتور” شريف خاطر "رئيس جامعة المنصورة التهئنة الي البطل لما بذله من مجهود مشرف لتمثيل مصر والجامعة في المحافل الدولية وكرمه،



واوضح " عادل شباب عوض " الي "البوابة نيوز "انه بدأ مشواره منذ عمر 17 عاما"، وظل يتدرب تدريب مكثف لمدة عام كامل متواصل،متواصل، وتحدي ظروف قلة الامكانيات في التدريب الرياضي بقريته طناح التابعة الي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ،

واشار" عوض “ الي انه إلتحق بصالة رياضية خاصة لتدريب الكاراتية بمدينة المنصورة وتكبد عناء السفر ذهابا” وعودة من الي قريته الي مدينة المنصورة وذالك بالرغم من ظروفة الا انه أصر علي المواظبة وتابع ان مدربة "محمد طه " دعمه كثيراً،

وعن بطولاته يحكي عوض الي “البوابة” أنه بدأ مشواره الرياضي منذ عام 18 ببطولة الجمهورية تحت عمر 18 عاما وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهببة، ثم التحق ببطولة لبطولة الجمهورية للرجال ذوي الهمم فوق ال 18 الثالث وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية ،

ثم التحق بتصفيات نتحب مصر وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية وحقق المركز الثالث بمنتخب مصر ثم التحق ببطولة العالم بالمجر وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية أيضا"،

ودعمة والدته ووالده و أسرته وكما وجه الشكر الي رئيس جامعة المنصورة و الي الدكتور محمد البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية تجارة التجارة ومسؤل الخدمات لذوي الهمم بالجامعة و جميع القيادات بجامعة المنصورة،وعميد كلية التجارة،

حيث عرص الدكتور “ محمد عطيه” البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، تفوق “عادل عوض شباب “في رياضة الكاراتية ورغبته في السفر للمشاركة باسم الجامعة في بطولة العالم الكاراتية بدولة المجر، والذي وافق علي سفر للمشاركة في بطولة المجر وقدم له جميع الدعم المادي و المعنوي وكافة الدعم الي مشاركة" عادل شباب" في بطولة العالم ،

وكرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، البطل عادل شباب عوض ضمن المتفوقين رياضيا علي مستوي العالم وافريفيا من أبناء الجامعة ،

وحضر التكريم الدكتورة نيفين كامل مدير مركز الأشخاص ذوى الاعاقة ، والدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز، والكابتن محمد طه السيد مدرب كاراتيه.

و كما وجه " عادل عوض” اللشكر الي " ، رئيس إتحاد الكاراتية وجميع مدربين الكاراتية ، وتابع انه درس بدبلوم التجارة وحصد المركز الاول علي مدرسته ثم التحق بالمعهد الفني التجاري بالمنصورة وتفوق علميا وحصد المركز الاول علي المعهد العام الماضي ثم التحق بكلية التجارة جامعة المنصورة عقب إنهاء إجراءاته ، و في العتم الثاني بالكلية ،

ووجه الشكر الي الرئيس “ عبد الفتاح السيسي “ لدعمة لذوي الهمم والإهتمام بهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البطولات الرياضية ،موجها” رسالة الي الرئيس قائلا” بحبك ياريس وأمنيتي أقابلك" ويحلم “عوض” بالشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا" .