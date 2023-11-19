هيئة الأسرى: الاحتلال يفرض خطوات عقابية متصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الاحد، بأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، قالت إن إدارة سجون الاحتلال فرضت جملة إجراءات تنكيلية إضافية بحق المعتقلين الفلسطينين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الهيئة في بيان، أن هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إذ بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 إمرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع، 7 أكتوبر الماضي.

واستشهد خلال الفترة ذاتها، 205 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

فيما توقفت عن العمل 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال أو نقص الوقود.