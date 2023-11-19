عمرو الجنايني يقترب من رئاسة شركة الكرة في الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تشكيل شركة للكرة بالنادي، لتولي من أجل دخول النادي المنظومة الاحترافية لكرة القدم.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن اقتراب عمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، من رئاسة شركة الكرة بالنادي.

ويعد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، وأيمن ممدوح عباس، نجل رئيس النادي الأسبق، من بين الأسماء، المرشحة لرئاسة اللجنة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة فريق ابو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الحالي في الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.