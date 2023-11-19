رئيس طور سيناء يتابع سير العملية التعليمية

زار مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اليوم الأحد، المجمع التعليمي بحى مبارك القديم ومدرسة نجيب محفوظ بحى توشكى؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمة، رافقه أحمد الحضري، النائب الثاني لرئيس المدينة، وفريق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقيادة المهندس عبدالسميع أبو العلا، رئيس المجلس.

كما تابع رئيس مركز ومدينة طور سيناء رفع المخلفات بين حي الزهراء والمستشفى التعليمى الجديد بحي النصر، بجانب متابعة أعمال النظافة فى حى الزهور والتى شملت رفع مخلفات صناديق القمامة وتسوية الشوارع ورفع الأتربة والغبار خلف مجمع المدارس بحى الزهور.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفاظا على المظهر الحضاري للعاصمة طور سيناء.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد صدق مؤخرًا على 7 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 441 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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