الجيش الروسي: القضاء على مجموعات اقتحام أوكرانية على اتجاه كراسنولمانسكي

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 12:58 م

تمكنت وحدات من مجموعة "وسط" التابعة للجيش الروسي من إلحاق الخسارة بفصائل اقتحام من ثلاثة ألوية ميكانيكية أوكرانية وذلك في منطقة قطاع تورسكي على اتجاه كراسنوليمانسكي.

وقال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "وسط" - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "تمكنت القوات الروسية في منطقة قطاع تورسكي على اتجاه كراسنوليمانسكي، بنيران مدفعيتها من إلحاق الهزيمة بمجموعات اقتحام هجومية من الألوية الآلية 24 و47 و63 تابعة للقوات الأوكرانية".

وأضاف الضابط الروسي، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال القتال، بلغت ما يصل إلى 200 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.