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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أيمن محسب يطالب بتخفيف شروط قانون التصالح

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
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أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على  مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.

واضاف “محسب” في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن ، وجميعها في صالح الوطن والمواطن ، ومنها الملاحظات الواردة في المادة  7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.

وتابع محسب: أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.

وشدد محسب على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان ، وهم كانوا شهود علي المخالفة فلابد من الاكتفاء بالمهندسين من وزارة الإسكان وان تكون المعاينة خلال أسبوع، وذلك بوضع مادة إضافية في مشروع القانون.

النائب أيمن محسب مجلس النواب مشروع قانون التصالح
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