مناقشة 18 بحثا خلال 7 جلسات عملية بالمنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا

انتهت مساء أمس فاعليات الجلسات العملية للمنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا في نسخته السادسة، بعنوان الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة "نموذج جامعة طنطا"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالقاهرة الجديدة.

بدأت الجلسات بعرض تقديمي للدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تناول خلاله استراتيجة القطاع والأنشطة والفاعليات التى ينظمها ويشارك بها، مؤكدا ان محاور العمل والخطة الاستراتيجية للقطاع ترتكز على توجيهات الدكتور محمود ذكي في تحقيق الاستدامة للموارد والانشطة بما في ذلك دعم الجوانب المعرفية والمهارية للطلاب وحديثي التخرج من خلال الربط بين المسار المهني والاكاديمي وتحقيق الشراكات الفعالة مع قوى سوق العمل لتعزيز الابتكار وريادة الاعمال وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، مشيرا إلى أن جامعات الجيل الرابع بمفهومها التى اطلقته الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تتوافق مع تحقيق احتياجات اسواق العمل المحلية والدولية والعالمية، مقدما الشكر لمراكز التطوير المهني لتقديم خدمات الدعم المهاري لجميع الطلاب بالجامعة.

واشار نائب رئيس الجامعة الى ان أنشطة القوافل الطبية بجامعة طنطا لا تقتصر فقط على الأنشطة الطبية، ولكنها تمتد لتشمل القوافل التوعوية والزراعية ومحو الأمية والقوافل البيطرية والتمكين الاقتصادي، مؤكداً أن دعم المبادرات الرئاسية والوطنية والمشروعات القومية تأتى ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، دعما لرؤية مصر ٢٠٣٠.

شهدت الجلسات مناقشة 18 بحثاً خلال 7 جلسات عملية، تم خلالها مناقشة دور جامعة طنطا فى الجهود المبتكرة لشباب الخريجين فى المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم لاقامة مشروعات صغيرة، ومشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وطرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية، ودعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع فى الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري بستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات فى هذا المجال.

كما أهدى الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة درع القطاع للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة تقديرا لجهوده فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.