القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات لموجة التقلبات الجوية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية الغير مستقرة التي تشهدها بعض محافظات، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم الخريف وتقلباته الشديدة وما ينتج عنه من سقوط أمطار، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بنشر معداتها وفقاً لخطة الانتشار الموضوعه مسبقاً، للتمركز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة فور تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جاهزية الشركة للدفع ب عدد125معده لاستقبال موسم الخريف والشتاء، مؤكداً على أن أنه تم توجيه معدات الشركة لتنتشر بكافة الميادين العامة والطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة استعداداً للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

كما استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لاستقبال نوة المكنسة، من خلال نشر سيارات شفط المياه، وتطهير شانيش الأمطار وبالوعات الصرف الصحى، والبدالات بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية.

وفي البحيرة شدد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة على جميع رؤساء القطاعات بالشركة ورؤساء الأفرع والشبكات باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار، مؤكدًا على ربط غرفة العمليات بالشركة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأفرع والشبكات على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أي أزمات أو طوارئ.

وفي القليوبية أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية

وأمر مجاهد بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

كما أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذ، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة أخطار السيول المتوقعة خلال الأيام القادمة، فى إطار مراجعة كافة الاستعدادات التي اتخذتها محافظة مطروح والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية تحسبا لحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الأحوال الجوية وسقوط أمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة والعمل على الجاهزية التامة.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شانيش الأمطار .

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.