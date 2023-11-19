ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طائرات الاحتلال تدمر مربع سكني في تل الزعتر بمخيم جباليا

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بقيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربع سكني في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية قصفها موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق  قطاع غزة، بجانب استهدافها لآلية عسكرية إسرائيلية، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم.

طائرات الاحتلال تل الزعتر مخيم جباليا الفصائل الفلسطينية قطاع غزة