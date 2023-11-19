طائرات الاحتلال تدمر مربع سكني في تل الزعتر بمخيم جباليا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بقيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربع سكني في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية قصفها موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، بجانب استهدافها لآلية عسكرية إسرائيلية، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وذكرت المنظمة في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم.