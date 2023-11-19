تايوان تعلن تجدد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة

أعلنت تايوان، اليوم الأحد، تجدد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة، حيث عبرت تسع طائرات خط الوسط في مضيق تايوان كما نفذت سفنا حربية دوريات استعداد قتالي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها رصدت صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد تسع طائرات صينية تعبر خط الوسط ​​لمضيق تايوان، مشيرة إلى أن تايبيه أرسلت قواتها الخاصة لمراقبة الوضع.

وأضافت الوزارة أن الطائرات المشاركة شملت مقاتلات من طراز "سو-30" و"جيه-10" بالإضافة إلى طائرات للإنذار المبكر والحرب الإلكترونية، مشيرة إلى أن الطائرات كانت ترافق سفنا حربية صينية تقوم بدوريات استعداد قتالي.

وقد احتجت تايوان - التي تتمتع بحكم ديمقراطي - والتي تعتبرها الصين أرضا تابعة لها في السنوات الأخيرة من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة بينما تسعى بكين إلى تأكيد مطالبها السيادية.

يشار إلى أن الصين تعتبر جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.