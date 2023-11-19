اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الخامسة لتدشين الكاتدرائية بالعباسية

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالذكرى الخامسة لتدشين الكاتدرائية الكبري بالعباسية حيث قام البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتدشين الكاتدرائية الكبري يوم 19 نوفمبر2018 في الذكري الخمسين علي تأسيسها بمشاركة الاباء المطارنة و أساقفة الكنيسة بعد عمليات تجديد استغرقت قرابة أربع سنوات.

الكاتدرائية الكبري المرقسية لها تاريخ حافل تنسب إلى «القديس مار مَرقس الرسول» الذى بشر بالمَسيحية فى «مِصر» واستُشهد ودُفن على أرضها، وهى مقر بابا الإسكندرية الذى هو خليفة «القديس مار مرقس».

وتعِيد مشاهد تدشين الكاتدرائية إلى الأذهان قصة التأسيس التى خُطت على صفحات التاريخ المِصرى فى ستينيات القرن الماضى ففى أيام حَبرية «البابا كيرلس السادس» السادس عشَر بعد المائة فى بطاركة الإسكندرية، بدأ بناء الكاتدرائية الجديدة على «أرض الأنبا رويس» التى تجاور «الكنيسة البطرسية»، وقد قام «البابا كيرلس السادس» بوضع حجر الأساس يوم 24 يوليو 1965 م بحضور رئيس الجمهورية «جمال عبدالناصر»، وقد وُضع الحجر على صَُندوق خشبى احتوى على نسختين من «الكتاب المقدس»، ونُسخ من الصحف الصادرة يوم 9 مايو التى أعلنت نبأ إسهام الحكومة فى بناء الكاتدرائية ومحضر على ورق مقوى موقع عليه من رئيس الجمهورية وقداسة البابا، مع صليب من الفِضة، وعملة الدولة.

وجدير بالذكر انه في يوم 25 يونيو 1968 م، افتتح «البابا كيرلس السادس» الكاتدرائية المَرقسية فى احتفال بهيج، فى حضور الرئيس «جمال عبدالناصر» وجلالة إمبراطور إثيوبيا «هيلاسلاسى» والسيد «محمد أنور السادات» رئيس مجلس الأمة آنذاك، وفضيلة مندوب شيخ الأزهر، ووفود من مختلف كنائس العالم بلغت ١٥٠ وفدًا تقريبا،وقد شهِدت الكاتدرائية عددًا من الأحداث بالغة الأهمية فى تاريخ الأقباط: ففى صباح الأربعاء 26 يونيو 1968 م قام «البابا كيرلس السادس» بإقامة صلوات القداس فى الكاتدرائية، وحال الانتهاء حمل البابا «رُفات القديس مارمرقس» إلى مزاره الحالى حيث وُضع تحت الهيكل الكبير بشرقية الكاتدرائية،وفى 12 مارس 1971 م أقيمت الصلوات على جثمان البابا الراحل كيرلس السادس، ثم دفن فى مدافن البطاركة قبل نقله إلى دير الشهيد مار مينا العجائبى بمريوط كما جاء فى وصيته، كذلك شهِدت الكاتدرائية فى 14 نوفمبر 1971 م حفل تجليس «البابا شنودة الثالث» بطريركًا للكرازة المَرقسية ليصبح البابا السابع عشَر بعد المائة فى بطاركة الإسكندرية.

كما أقيمت الصلوات على جثمانه بعد رحيله فى 20 مارس 2012 م،وفى 15 مايو 1973 م، احتُفل بحضور رُفات «القديس البابا أثناسيوس الرسولى» - العشرين فى بطاركة الإسكندرية الملقب بـ«حامى الإيمان»، حيث أقيمت صلوات القداس وبعد الانتهاء من القداس، أخذت رفات البابا أثناسيوس فى موكب مهيب إلى أسفل الكاتدرائية حيث وضع فى مقصورة أعدت خصيصًا له.

كما افتتحت قاعة كبرى على اسمه تحت الكاتدرائية تَذكارًا على مرور 1600 سنة على رحيله و شهدت علي الحدث الاهم يوم18 نوفمبر 2012 م حفل تجليس قداسة «البابا تواضروس الثانى» ليصبح بابا الاسكندرية للكرازة المَرقسية وبطريركها الثامن عشَر بعد المائة.

أيضًا سيم فيها العشرات من الآباء الأساقفة والمئات من الآباء الكهنة. كما زارها من رؤساء جمهورية مصر العربية كل من الرئيس جمال عبدالناصر، والرئيس عبدالفتاح السيسى الذى زارها فى عيد الميلاد لتقديم التهنئة بالعيد إلى أقباط مصر. أيضًا من الأباطرة «الإمبراطور هيلاسلاسى»، ومن العائلة البريطانية المالكة الأمير تشارلز. بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء وكبار رجال الدين فى مصر والعالم.