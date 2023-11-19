رئيس الحزب الموريتاني الحاكم: إجماع حزبي وشعبي في البلاد على دعم الفلسطينيين

قال رئيس حزب الإنصاف الموريتاني (الحاكم) محمد ماء العينين، إن هناك إجماعا موريتانيا على دعم الفلسطينيين العزل الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غير مسبوق.

وأضاف رئيس الحزب الحاكم فى موريتانيا - خلال مسيرة جماهيرية تضامنية مع فلسطين، انطلقت من ميدان بن عباس وسط نواكشوط عبر شارع جمال عبد الناصر متجهة إلى مبانى الأمم المتحدة - أن الموريتانيين من خلال المسيرة وغيرها من المسيرات يعبرون عن مشاعرنا تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة.



وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين كل الأحزاب الموريتانية (معارضة وموالية)؛ حتى "تنكشف الغمة عن فلسطين".



وشاركت الدكتور مريم فاضل، قرينة الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى - لأول مرة - فى مسيرة فى العاصمة نواكشوط؛ دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان على غزة.



ونظمت المسيرة بتنسيق بين الأحزاب السياسية الموريتانية، وذلك ضمن أنشطة دعم متنوعة بدأتها الشهر الماضى وتضمنت إطلاق حملات تبرع، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال، وكذا تسليم رسائل احتجاج لهذه السفارات.