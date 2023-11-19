تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى؛ لاستقطاب الفتيات وتحريضهم على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لإبتزازهن واستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.. وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الآثم).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

