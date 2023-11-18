الكشف على ١٠٤٦ مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق قافلة بعزبة ٨حماد بمركز كفر البطيخ خلال يومى الجمعة ٩وذلك ضمن خطة شهر نوفمبر الجارى، حيث تردد عليها ١٠٤٦ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٩حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات بالإضافة إلى إجراء٢٧٢ تحليل معملى و فحص ١٩حالة بالأشعة و ٣١حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ١١٢ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٤٨ مواطا على مدار اليومين.

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط حصول مستشفى دمياط العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ( AMR ) وذلك في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد ١٧ مستشفي تضمنتهم المرحلة الأولي بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان ؛ وقد تضمن التقييم الآتي محور الدعم الإداري ومحور منع ومكافحة العدوي ومحور الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية )