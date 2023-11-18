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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطيل الدراسة غدًا في الإسكندرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أعلن منذ قليل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وبحسب ما جاء في بيان محافظة الإسكندرية، حيث أصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وجاء ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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