"اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي" يدين قصف إسرائيل لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بأشد العبارات، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على نحو أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد - في بيان اليوم /السبت/- أن القصف الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها.

وجدد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.