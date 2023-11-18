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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على كاميرات المراقبة في مقتل شاب على يد 4 أشخاص بالشرابية

أرشيفية
أرشيفية
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 أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص بسبب مشاجرة نشبت بينهم بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

كانت لأجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة، ونتج عنها إصابة شاب فى الشرابية نقل إلى المستشفى، وتوفي بداخلها. 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص قيام 4 أشخاص بالاعتداء على الشاب بسبب خلافات الجيرة، ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 

جهات التحقيق بالشرابية مقتل شاب الشرابية